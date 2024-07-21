الخارجية: الهجمات الإسرائيلية على الحديدة تُضاعف من حدة التوتر وتضر بجهود إنهاء الحرب على غزة

قالت وزارة الخارجية اليوم إنها تتابع بقلق بالغ تطورات التصعيد العسكري في اليمن، بعد الهجمات الإسرائيلية التي شهدتها محافظة الحديدة أمس السبت.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم: هذه الهجمات تُضاعف من حدة التوتر الحالي في المنطقة، وتضر بالجهود المستمرة لإنهاء الحرب على غزة.
ودعت الوزارة كل الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب، وأن يضطلع المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة بأدوارهم ومسؤولياتهم لإنهاء الصراعات بالمنطقة.
وتؤكد الوزارة استمرار جهود المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعمها المستمر لجهود السلام في اليمن، بتجنيب شعبها الشقيق المزيد من المعاناة وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة.