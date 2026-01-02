تفاعل لافت للطلاب في شوط المدارس للملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

وأوضحت والدة الطالب عبدالعزيز العيسى، نجلاء العيسى، أن مشاركة ابنها جاءت عقب زيارة الجهة المنظمة للمدرسة واختيار مجموعة من الطلاب للمشاركة في شوط المدارس، مشيرةً إلى أن عبدالعزيز أبدى رغبة كبيرة في خوض هذه التجربة، ما دفعها إلى الحضور المبكر معه لمتابعة الاستعدادات والاطلاع على مرافق المهرجان.