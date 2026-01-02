تفاعل لافت للطلاب في شوط المدارس للملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

حصد شوط المدارس في مسابقة الملواح، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، تفاعلًا لافتًا قبل انطلاق منافساته، حيث تواجد الطلاب في منطقة التحضير استعدادًا للمشاركة في إطلاق صقورهم بميدان الملواح (الدعو 400 متر)، وسط متابعة ودعم من أولياء الأمور.
وأوضحت والدة الطالب عبدالعزيز العيسى، نجلاء العيسى، أن مشاركة ابنها جاءت عقب زيارة الجهة المنظمة للمدرسة واختيار مجموعة من الطلاب للمشاركة في شوط المدارس، مشيرةً إلى أن عبدالعزيز أبدى رغبة كبيرة في خوض هذه التجربة، ما دفعها إلى الحضور المبكر معه لمتابعة الاستعدادات والاطلاع على مرافق المهرجان.
وبيّنت أن شوط المدارس أتاح للطلاب فرصة خوض تجربة جديدة تُضاف إلى اهتماماتهم المختلفة، مؤكدةً أن هذه المشاركة تسهم في تشجيع الطلاب على استكشاف مجالات متنوعة، والتعرّف على عالم الصقور ضمن إطار منظم يعكس جودة الإعداد وحسن التنظيم.
ويُشار إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يُقام في مَلهم شمال مدينة الرياض، بتنظيم من نادي الصقور السعودي، ويستمر حتى 10 يناير الجاري، متضمنًا شوط المدارس ضمن برنامج "صقار المستقبل"، الهادف إلى تعريف الطلاب بعالم الصقور والصقارة، وتعزيز ارتباطهم بالموروث الوطني، بمشاركة ودعم من أولياء الأمور.