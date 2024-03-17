مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام يستحدث عيادات لخدمة المراهقين ضمن خدماته التخصصية

وأكدت استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين ورئيس قسم الصحة النفسية للمراهقين في مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام الدكتورة نورة بوخمسين، أن العيادات التي تم استحداثها مطلع الشهر الماضي قدمت خدمة جديدة لم تكن متاحة في السابق وهي لفئة المراهقين من سن الرابعة عشرة وحتى الثامنة عشرة، يقوم عليها نخبة من المختصين في علاج هذه الفئة العمرية من المجتمع، حيث تعمل تلك العيادات على تقديم الخدمات المتمثلة في الطب النفسي الدوائي والعلاج النفسي السلوكي، بالإضافة إلى الخدمة الاجتماعية وعلاج النطق، وفق مسار خاص وبتكامل عدد من التخصصات العاملة في المجمع، تبدأ بالحصول على إحالة من مراكز الرعاية الصحية الأولية بالأحياء أو المستشفيات الأخرى لاسيما للحالات التي تعاني من جميع الاضطرابات النفسية واضطرابات النمو.