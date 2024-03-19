"زاهب" تطبيق توصيل المشاوير.. يتيح التسجيل للكباتن في مختلف مدن ومناطق المملكة ويُقدِّم ميزة الدفع الإلكتروني الفوري للرحلات المدفوعة إلكترونيًّا

أتاح تطبيق "زاهب" لتوصيل المشاوير التسجيل للكباتن في مختلف مدن ومناطق المملكة للسعوديين والسعوديات، ويقدم ميزة التحويل الفوري للمشاوير التي تُدفع من قِبل العملاء إلكترونيًّا.
وأكد المدير العام للتسويق بـ"زاهب" سليمان العقيل قائلاً: "عملنا في زاهب على تهيئة التقنيات؛ لتخدم بدورها الكابتن والعميل؛ ليكون التطبيق حلقة وصل متكاملة وسريعة القراءة؛ إذ هيأنا سُبل الدفع الإلكتروني كافة أثناء الرحلات، وكذلك شحن المحفظة".
وأردف العقيل: "نُقدِّم لعملائنا الجدد كاش باك 10% على أول خمس رحلات تلبية لتطلعاتهم. ويعمل التطبيق في مختلف مدن ومناطق المملكة بحلول تقنية متميزة، تُمكِّن العميل من الدفع الفوري عند استخدام مختلف سُبل الدفع الإلكترونية شاملة قنوات (مدى، وبطاقات الفيزا، وبطاقات ماستر كارد وapple pay)".
وأضاف العقيل: "زاهب جاء ليواكب التقنيات الحديثة، وليلبي تطلعات الكباتن في تقديم خدمة تقنية ذات مردود مالي سريع ومرن".
الجدير بالذكر أن التسجيل متاح على تطبيق الكباتن عبر الرابط الآتي:
وتطبيق العملاء عبر الرابط الآتي: