"زاهب" تطبيق توصيل المشاوير.. يتيح التسجيل للكباتن في مختلف مدن ومناطق المملكة ويُقدِّم ميزة الدفع الإلكتروني الفوري للرحلات المدفوعة إلكترونيًّا

وأردف العقيل: "نُقدِّم لعملائنا الجدد كاش باك 10% على أول خمس رحلات تلبية لتطلعاتهم. ويعمل التطبيق في مختلف مدن ومناطق المملكة بحلول تقنية متميزة، تُمكِّن العميل من الدفع الفوري عند استخدام مختلف سُبل الدفع الإلكترونية شاملة قنوات (مدى، وبطاقات الفيزا، وبطاقات ماستر كارد وapple pay)".