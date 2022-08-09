أكثر من 4 آلاف فرصة عمل موسمية للشباب والفتيات بمهرجان بريدة للتمور

أسهم مهرجان بريدة للتمور، في إيجاد أكثر من 4 آلاف فرصة عمل موسمية للشباب والفتيات من خلال العمل في اللجان والأعمال المساندة ونقاط البيع، ومحال التجزئة، والمزارع، التي تتزامن مع موسم التمور، حيث تحول الموسم إلى فرصة عمل للشباب، خصوصاً طلاب المدارس والجامعات الذين وجدوا في تلك المهرجانات فرصة للعمل والتدريب والمساهمة الاجتماعية.