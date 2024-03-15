ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يؤدون الجمعة الأولى في رمضان بالحرم المكي

أدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والبالغ عددهم 250 معتمراً ومعتمرة ويمثلون 16 دولة من قارتي أوروبا وآسيا، اليوم، صلاة الجمعة الأولى في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام، مبتهلين إلى المولى القدير أن يتقبل منهم صالح أعمالهم، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين لكل خير ورشاد، وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفوفهم على الخير والهدى.