8 أقطار .. ما الدول المشاركة في الوفد الوزاري العربي والإسلامي لوقف الحرب على غزة؟

تشير حقائق الواقع إلى أن تمادي إسرائيل، في اعتداءاتها الفتاكة على الفلسطينيين، في قطاع غزة لليوم الـ 45 على التوالي، يستند في جانب كبير من دوافعه إلى الغطاء العسكري والسياسي والدبلوماسي، الذي توفره لها عدة دول، من بينها دول كبرى مثل، الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وألمانيا، التي أعلنت أكثر من مرة عدم تأييدها وقف إطلاق النار، ومن ثمّ تُشجِع إسرائيل على الاستمرار في حربها المدمرة لكل مظاهر الحياة في غزة من بشر وحجر.