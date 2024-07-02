محليات

"911" يتلقى 2.9 مليون اتصال في شهر.. الرياض تتصدر

ضمن مهامه في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات المعنية
"911" يتلقى 2.9 مليون اتصال في شهر.. الرياض تتصدر

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية (2.953.485) اتصالًا خلال شهر مايو من عام 2024، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (1,142,511)، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (1.267.335)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (543.639)، بإجمالي (2.953.485) مكالمة في المناطق.

911
المركز الوطني للعمليات الأمنية

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