الفرق الفنية للبرنامج الوطني للتشجير تواصل جهودها الميدانية لإعادة تأهيل الأراضي

وأوضح البرنامج، أن مهمة فريق التشجير المسؤول عن منصة إعادة التأهيل، تتعلق بمراجعة المدخلات، والتحقق من صحتها، تمهيدًا لبدء خطوات تحليل الإبلاغ المقدم من الجهة المحددة، مبينًا أن تحليل الموقع أو المواقع يكون باستخدام صور الأقمار الاصطناعية، وتقنيات الاستشعار عن بُعد؛ لتحديد كثافة الغطاء النباتي منذ بداية فترة الإبلاغ وحتى نهايتها، بهدف كشف التغيرات وتحديد النقاط الأكثر تأثرًا على مدار فترة عمل الفريق.