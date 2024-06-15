قبل عودة الحجاج بالعيد وأيام التشريق.. جهود مكثفة لتأهيل الطرق المؤدية للمسجد الحرام

وتأتي هذه الجهود ضمن استعدادات مكثفة لعودة الحجاج من المشاعر المقدسة، حيث شاركت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والإدارة العامة للنظافة في تنفيذ الحملة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز النظافة العامة. تهدف هذه المبادرة إلى ضمان تجربة مريحة وآمنة لضيوف الرحمن أثناء تنقلاتهم في المدينة المقدسة.