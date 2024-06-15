قبل عودة الحجاج بالعيد وأيام التشريق.. جهود مكثفة لتأهيل الطرق المؤدية للمسجد الحرام

بدأت بلدية العتيبية حملة مكثفة لتأهيل المواقع الرئيسة في الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام استعدادًا لاستقبال الحجاج في أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق، وذلك في إطار توجيهات أمين العاصمة المقدسة، وحرصًا على ضمان جاهزية عالية لحجاج بيت الله الحرام.
وتتواصل الأعمال على قدم وساق لضمان إتمام جميع التحسينات قبل وصول الحجاج، مع التشديد على اتخاذ سائر التدابير الوقائية لضمان سلامة العاملين والمواطنين.
وتأتي هذه الجهود ضمن استعدادات مكثفة لعودة الحجاج من المشاعر المقدسة، حيث شاركت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والإدارة العامة للنظافة في تنفيذ الحملة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز النظافة العامة. تهدف هذه المبادرة إلى ضمان تجربة مريحة وآمنة لضيوف الرحمن أثناء تنقلاتهم في المدينة المقدسة.
فيما شملت الحملة أعمال النظافة الشاملة وإزالة المخلفات من الطرق والشوارع المحيطة بالمسجد الحرام، وذلك ضمن الجهود الرامية لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج.