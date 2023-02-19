الشيخ العيسى يبحث ووفد ماليزي رفيع برئاسة وزير الخارجية التعاون في مواجهة ظاهرة "الإسلاموفوبيا"

كما شهِد اللقاء مناقشة مهمات مجلس علماء جنوب شرق آسيا، الذي يُعَدُّ أول تضامنٍ عُلمائي في تاريخ المنطقة، توافق على إنشائه -تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي- أكثر من 44 عالمًا ومفتيًا وقائدًا دينيًّا من 17 دولةً، في حدثٍ غير مسبوقٍ من نوعه، التأم جمعُهُ بدعوةٍ من معالي الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد العيسى، وأعلنت ماليزيا عن استضافة مقرِّه الرئيس في عاصمتها كوالالمبور، ليكون منصةَ تضامنٍ تُنظّم جهودَ علماء جنوب شرق آسيا وقياداتها تجاه قضاياهم الكبرى، في ظل التحولات بالغة الأهمية التي تعيشها المنطقة، وقد ثمن معالي الأمين العام للرابطة ما تتميز به ماليزيا من النموذج الحضاري الأمثل للتعايش بين التنوع الديني والإثني.