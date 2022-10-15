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التدريب التقني بالرياض يفتتح أعمال قبول الفصل الثاني للعام التدريبي 1443-1444هـ

لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين والمسائي للبنات
التدريب التقني بالرياض يفتتح أعمال قبول الفصل الثاني للعام التدريبي 1443-1444هـ
سبق
سبق

تنطلق أعمال القبول للفصل التدريبي الثاني في المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض على منصة قبولي، وذلك لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين والمسائي للبنات، ويستمر التقديم حتى منتصف نهار الخميس 24 ربيع الأول الموافق 20 أكتوبر.

وتُستكمل أعمال القبول لبرنامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات في الفترتين الصباحية والمسائية في السابع والعشرين من شهر ربيع الأول الموافق 23 أكتوبر ولمدة خمسة أيام، حيث يغلق في يوم الخميس الثاني من ربيع الآخر الموافق 27 أكتوبر.

وفي نفس الفترة المذكورة تبدأ أعمال القبول للفصل الثاني في دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية على منصة قبولي التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وصرح مدير عام الإدارة أ.عبدالرحمن المقبل أن مسيرة التدريب التقني والمهني مستمرة في استقطاب أبنائنا وبناتنا ذوي الرغبة الطموحة في المساهمة بنهضة الوطن، وأن قطاع الأعمال بحاجة للكوادر الوطنية المدربة ذات الكفاءة العالية والقادرة على المضي قدماً في دفع الاقتصاد الوطني نحو مستهدفات الرؤية الطموحة لهذا الوطن العظيم بقيادته الحكيمة.

الرياض
الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني
الكليات التقنية
الفصل التدريبي الثاني
البكالوريوس الصباحي والمسائي

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