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"الصحة" تُعلن بدءَ التسجيل في برنامج "فني تعقيم طبي" لـ10 تخصصات جامعية

للعمل في قسم خدمات التعقيم المركزي بالمستشفيات
"الصحة" تُعلن بدءَ التسجيل في برنامج "فني تعقيم طبي" لـ10 تخصصات جامعية

أعلنت وزارةُ الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فتحَ التسجيل في برنامج "فني التعقيم الطبي" للعمل في قسم خدمات التعقيم المركزي بالمستشفيات.

وحدّدت "الصحة" التخصصات المقبولة في البرنامج، والمتمثلة في: أحياء، وأحياء دقيقة، وتقنية حيوية، وفيزياء، وكيمياء، وكيمياء حيوية، وفيزياء طبية، وعلم حيوان، وعلم نبات، وعلوم طبية حيوية.

ويستمرّ القبول من اليوم الأحد 17 سبتمبر حتى يوم السبت 30 سبتمبر 2023م، ويمكن للراغبين الاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الرابط الإلكتروني: https://ha.edu.sa/Programs/id=10

وزارة الصحة
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
التعقيم المركزي

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