"الصحة" تُعلن بدءَ التسجيل في برنامج "فني تعقيم طبي" لـ10 تخصصات جامعية

وحدّدت "الصحة" التخصصات المقبولة في البرنامج، والمتمثلة في: أحياء، وأحياء دقيقة، وتقنية حيوية، وفيزياء، وكيمياء، وكيمياء حيوية، وفيزياء طبية، وعلم حيوان، وعلم نبات، وعلوم طبية حيوية.