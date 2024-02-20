"ثروات للأوراق المالية" تشارك في المعرض العقاري "ريستاتكس"

وتعد شركة "ثروات للأوراق المالية" من الشركات الرائدة في دعم وتمكين المنتجات الاستثمارية في القطاع العقاري لعملائها، ويقدر حجم الأصول العقارية التي تديرها بأكثر من 5 مليارات ريال. فمنذ تأسيسها في العام 2014، تسعى الشركة من خلال رؤيتها الاستراتيجية في صناعة الثروات عبر الصناديق الاستثمارية العقارية إلى تزويد المستثمر بمنتج استثماري مبتكر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية وتطويرها بأساليب مبتكرة، وإدارتها بكفاءة عالية، من خلال فريق محترف وذو مسؤولية في صناعة الفرص المتنوعة المدروسة والمخطط لها، لدعم عملائها في تحقيق ثروات يطمحون لها.