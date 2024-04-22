"الخريّف" يفتتح جناح "صناعة سعودية" المشارك في معرض "هانوفر ميسي"

يشار إلى أن اهتمام المملكة الجلي بالقطاع الصناعي، الذي يعد أحد أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030م، يظهر في حرص الجهات السعودية على الاطلاع على أحدث التوجهات الصناعية العالمية عبر المشاركة بالمعارض الصناعية المتخصصة؛ التي تشمل المشاركة السعودية بالمعرض عددًا من الوزارات والجهات مثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومنشآت، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.