"المهم هو توطين الأسواق الكبيرة".. "العقل" يطالب بوضع بوابات ذكية تقرأ بيانات العاملين في السوق والكفلاء

ويرفض "العقل" فكرة أن شبابنا لا يتحملون العمل في هذا القطاع، ويقول: "من يرددون أن المواطنين لا يتحملون العمل في هذا القطاع والحضور فجراً لشراء المنتجات الموردة من المزارعين للأسواق، عليه فقط مشاهدة شبابنا وهم يبسطون في الشوارع في ظروف مناخية صعبة حارة أو باردة، وهذا يدل على استعدادهم للعمل والصبر، ولكن تلك العمالة تعرف قيمة ذلك القطاع اقتصادياً ومداخيله المالية المرتفعة التي تصل للآلاف يومياً؛ مما يدفعهم إلى تطفيش السعودي في العمل في هذا القطاع، إضافةً إلى أن أغلب عمليات الدفع المالي تتم نقداً، وقلة تقبل الدفع بالشبكات الإلكترونية، مما يفوت على الاقتصاد المداخيل الضريبية في هذا القطاع، فالغالبية من تلك العمالة غير نظامية، أو تعمل بالتستر وتدفع مبالغ زهيدة لكفلائها، وهم يجنون الملايين، ويحولونها للخارج مما يضر بالاقتصاد والأمن الوطني".