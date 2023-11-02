"تقويم التعليم" توقّع اتفاقيات اعتماد 18 برنامجًا أكاديميًّا لجامعة الباحة

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"- اتفاقيات لاعتماد (18) برنامجًا أكاديميًّا لجامعة الباحة؛ وذلك في مقر الهيئة بالرياض.
ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة، مديرُ عام الاعتماد البرامجي لمركز "اعتماد" الدكتور بندر بن عبدالرحمن الخيال، ومن جانب الجامعة وقّعها عميد الجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتور عبدالعزيز بن مشبب الشهراني.
وشملت الاتفاقيات اعتمادَ (12) برنامجًا أكاديميًّا في مرحلة البكالوريوس، وهي تخصصات: (طب وجراحة الأسنان، والهندسة الميكانيكية، والهندسة المدنية، والمحاسبة، والتسويق، ونظم المعلومات الإدارية، وتقنية المعلومات، ونظم المعلومات والحاسوبية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والأحياء، والفيزياء)، إضافة إلى (6) برامج في مرحلة الماجستير، وهي: (الأمن السيبراني، وإدارة الأعمال التنفيذي، والقيادة التربوية، والموهبة والإبداع، وتكنولوجيا التعليم، والمناهج وطرق التدريس).
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ على الإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية؛ بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.
وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها؛ يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها؛ لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا إلى معايير الاعتماد المعدة من قِبَل المركز.. كما أكدت أن المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي يخضع لتقويم خارجي من قِبَل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقًا لمعايير المركز.