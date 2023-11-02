"تقويم التعليم" توقّع اتفاقيات اعتماد 18 برنامجًا أكاديميًّا لجامعة الباحة

وشملت الاتفاقيات اعتمادَ (12) برنامجًا أكاديميًّا في مرحلة البكالوريوس، وهي تخصصات: (طب وجراحة الأسنان، والهندسة الميكانيكية، والهندسة المدنية، والمحاسبة، والتسويق، ونظم المعلومات الإدارية، وتقنية المعلومات، ونظم المعلومات والحاسوبية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والأحياء، والفيزياء)، إضافة إلى (6) برامج في مرحلة الماجستير، وهي: (الأمن السيبراني، وإدارة الأعمال التنفيذي، والقيادة التربوية، والموهبة والإبداع، وتكنولوجيا التعليم، والمناهج وطرق التدريس).