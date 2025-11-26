انتعاش السياحة الريفية في ينبع النخل.. الشتاء يرفع الإقبال على النُّزُل والمنتجات المحلية

وأوضح قرنبيش أن النُّزُل الريفية باتت الخيار الأول لكثير من العائلات والزوار، حيث سجلت نسب إشغال مرتفعة منذ بداية الموسم، وتمزج هذه النُّزُل بين الطابع الريفي الأصيل ووسائل الراحة الحديثة، كما توفّر جلسات خارجية بين المزارع، وتجارب تعليمية في الزراعة، وإطلالات على بساتين النخيل، إضافة إلى التعرف على الحرف التقليدية والمنتجات التراثية التي تزخر بها القرى.