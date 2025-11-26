انتعاش السياحة الريفية في ينبع النخل.. الشتاء يرفع الإقبال على النُّزُل والمنتجات المحلية

تشهد ينبع النخل حراكًا سياحيًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع حلول موسم الشتاء الذي يُعد ذروة الإقبال على المنطقة لما تتميز به من أجواء معتدلة، وطبيعة زراعية خلابة، وتراث تاريخي عريق.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية ينبع السياحية، الأستاذ تركي قرنبيش، أن السياحة الريفية أصبحت اليوم من أبرز الخيارات لدى الزوار الباحثين عن الهدوء والتجارب الأصيلة، والرغبة في العودة إلى الطبيعة بعيدًا عن صخب المدن، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل خلال موسم الشتاء على تقديم فعاليات تعريفية ومحتوى سياحي يدعم تجربة الزائر ويروّج لمواقع الجذب الريفي.
وأوضح قرنبيش أن النُّزُل الريفية باتت الخيار الأول لكثير من العائلات والزوار، حيث سجلت نسب إشغال مرتفعة منذ بداية الموسم، وتمزج هذه النُّزُل بين الطابع الريفي الأصيل ووسائل الراحة الحديثة، كما توفّر جلسات خارجية بين المزارع، وتجارب تعليمية في الزراعة، وإطلالات على بساتين النخيل، إضافة إلى التعرف على الحرف التقليدية والمنتجات التراثية التي تزخر بها القرى.
وأشار إلى أن المنتجات الريفية في ينبع النخل تشهد رواجًا كبيرًا مع تزايد حركة السياح، حيث تتصدر التمور والسمن البلدي والعسل الجبلي والحناء والأعشاب العطرية قائمة المنتجات الأكثر طلبًا، وأسهمت الأسواق الشعبية والبسطات الريفية في إنعاش الحركة الاقتصادية من خلال تقديم منتجات محلية تعكس هوية المكان وخصوصيته.
وبيّن أن فصل الشتاء يُعد الموسم الذهبي لاستقبال الزوار، بفضل أجوائه المناسبة للقيام بأنشطة متنوعة، مثل التجوال بين المزارع، وحضور الجلسات الشعبية، وزيارة العيون التاريخية، والتقاط الصور للمناظر الطبيعية التي يزداد جمالها في هذا الوقت من العام. ويرى مختصون أن الإقبال المتزايد يعود إلى رغبة السياح في خوض تجارب طبيعية هادئة بعيدًا عن الوجهات التقليدية، في ظل توفّر خدمات ونُزُل تلائم مختلف الأذواق والميزانيات.
وأضاف قرنبيش أن هذا الحراك السياحي يعكس جهود الأهالي ورواد الأعمال في تطوير مفهوم السياحة الريفية، واستثمار المقومات الطبيعية والتاريخية التي تتميز بها ينبع النخل، مشيرًا إلى أن ارتفاع الوعي بأهمية السياحة الداخلية أسهم في دعم المشاريع الريفية وتوفير فرص عمل جديدة لشباب المنطقة.
يُذكر أن جمعية ينبع السياحية تُعد من الجهات الفاعلة في تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة، إذ تعمل على تطوير المبادرات السياحية، وتمكين رواد الأعمال المحليين، ودعم الفعاليات والمشاريع الريفية. وتركّز الجمعية خلال موسم الشتاء على تقديم برامج متنوعة تشمل جولات تعريفية، وورش عمل سياحية، ومبادرات لدعم النُّزُل الريفية والمنتجات المحلية، إلى جانب إبراز المواقع التراثية والتاريخية عبر حملات إعلامية ومحتوى تعريفي يستهدف الزوار من داخل المملكة وخارجها.