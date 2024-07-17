مجلس التعاون يشجب ويُدين حادثة إطلاق النار في منطقة الوادي الكبير في سلطنة عمان

وقال: "إن هذا العمل الإجرامي البشع يتنافى مع كافة مبادئ ديننا الحنيف والقيم الإنسانية والأخلاقية"؛ مؤكدًا وقوف دول المجلس إلى جانب سلطنة عمان، ومثمنًا في الوقت ذاته جهود رجال الأمن العمانيين بالتعامل مع هذه الحادثة.