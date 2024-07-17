مجلس التعاون يشجب ويُدين حادثة إطلاق النار في منطقة الوادي الكبير في سلطنة عمان

ندّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، بأشد عبارات الشجب والاستنكار، حادثة إطلاق النار في منطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط بسلطنة عمان.
وقال: "إن هذا العمل الإجرامي البشع يتنافى مع كافة مبادئ ديننا الحنيف والقيم الإنسانية والأخلاقية"؛ مؤكدًا وقوف دول المجلس إلى جانب سلطنة عمان، ومثمنًا في الوقت ذاته جهود رجال الأمن العمانيين بالتعامل مع هذه الحادثة.
وعبّر عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين؛ داعيًا المولى -عز وجل- أن يُديم على قيادة وشعب سلطنة عمان نعمة الأمن والاستقرار، ويحفظها من كل مكروه.