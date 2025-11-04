"التجارة": ضبط أكثر من 5.9 ملايين مخالفة و36 قضية أحيلت للنيابة العامة

أعلنت وزارة التجارة عن تنفيذ 22,491 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة خلال الربع الثالث من عام 2025، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الغش التجاري ورصد مخالفات أنظمة البيع.
وأوضحت الوزارة أن الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط 5,954,117 مخالفة، فيما بلغ معدل امتثال المنشآت 97 في المئة، مما يعكس ارتفاع الوعي والالتزام بالأنظمة التجارية. كما تم إحالة 36 قضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكدت وزارة التجارة استمرار حملاتها الميدانية لحماية المستهلك وضمان التزام الأسواق بالأنظمة واللوائح، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة عبر مركز البلاغات الموحد 1900 أو من خلال تطبيق "بلاغ تجاري".