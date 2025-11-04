"التجارة": ضبط أكثر من 5.9 ملايين مخالفة و36 قضية أحيلت للنيابة العامة

وأوضحت الوزارة أن الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط 5,954,117 مخالفة، فيما بلغ معدل امتثال المنشآت 97 في المئة، مما يعكس ارتفاع الوعي والالتزام بالأنظمة التجارية. كما تم إحالة 36 قضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.