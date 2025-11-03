"تقييم" تنفذ جولات تفتيشية مشتركة مع هيئة العقار وتكشف عن إحالة 4 مخالفين إلى النيابة العامة

وبيّنت الهيئة أن فرقها الرقابية تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على متابعة أي مخالفات مهنية أو نظامية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت أو المقيّمين غير الملتزمين، وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة، مؤكدةً حرصها على تحقيق الشراكة مع الهيئة العامة للعقار في توحيد الجهود، وتكامل الأدوار بين الجهتين بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع العقاري وتنظيم ممارساته.