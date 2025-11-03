"تقييم" تنفذ جولات تفتيشية مشتركة مع هيئة العقار وتكشف عن إحالة 4 مخالفين إلى النيابة العامة

نفذت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار عددًا من الجولات التفتيشية المشتركة على منشآت التقييم العقاري في مدينة الرياض، وذلك ضمن جهود تعزيز الامتثال بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم، وضمان جودة الخدمات المقدمة في قطاع التقييم العقاري.
وشملت الجولات التفتيشية زيارة عدد من منشآت التقييم العقاري، للتحقق من التزامها بالمتطلبات النظامية، والتأكد من حصول المقيّمين الممارسين والمنشآت على التراخيص اللازمة من الهيئة، وممارسة التقييم وفقًا للأطر النظامية المعتمدة، حيث تأتي هذه الجولات استمرارًا لجهود الهيئة في متابعة أداء منشآت التقييم والمقيّمين المعتمدين، ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في أعمال التقييم.
وبيّنت الهيئة أن فرقها الرقابية تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على متابعة أي مخالفات مهنية أو نظامية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت أو المقيّمين غير الملتزمين، وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة، مؤكدةً حرصها على تحقيق الشراكة مع الهيئة العامة للعقار في توحيد الجهود، وتكامل الأدوار بين الجهتين بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع العقاري وتنظيم ممارساته.
وفي ذات السياق كشفت تقييم في تقريرها الرقابي للربع الثالث لعام 2025م، عن إجراء 24 زيارة رقابية ميدانية لمتابعة التزام منشآت التقييم والمقيّمين المعتمدين بأنظمة ولوائح المهنة.
وأظهر التقرير معالجة 58 بلاغًا يتعلق بمخالفات مهنية، وإحالة 49 مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين، إضافةً إلى إحالة 4 مخالفين إلى النيابة العامة، في حين أصدرت لجنة النظر 53 قرارًا نظاميًا تضمنت عقوبات انضباطية وفق النظام، إضافة إلى تصحيح حالتين من المخالفات غير الجسيمة ضمن خطط الامتثال المعتمدة.
وأكدت "تقييم" استمرار جهودها الرقابية لضمان الالتزام النظامي وتعزيز الثقة في قطاع التقييم بما يواكب تطور السوق في المملكة.