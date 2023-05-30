تجربة ثرية بين الرياض وباريس.. فرصة للموهوبين تتيحها "الأزياء" ببرنامجين

أعلنت هيئة الأزياء إطلاق برنامجَين تدريبيَّين في مجال الأزياء الفاخرة، وهما "شهادة الأعمال التنفيذية في مجال الأزياء"، و"تصميم الأزياء"، وذلك بالتعاون مع المعهد الفرنسي للأزياء، حيث سيُقامان في مدينتَي الرياض والعاصمة الفرنسية باريس؛ لتقديم دوراتٍ تدريبيّة للمصمّمين السعوديين الناشئين بهدف تمكين المواهب المحلية في مجال الأزياء الفاخرة، وإعداد مُدربين مُتمكنين في مجال إدارتها.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك: "نُولِي في الهيئة أهميةً كبيرة بدعم المبدعين المحليين، وتشجيعهم على تأسيس علامات أزياء متميّزة بالمملكة، ولا شك أن هذه البرامج الجديدة بالتعاون مع المعهد الفرنسي للأزياء ستُسهم في إعداد المصمّمين، وصقل مهاراتهم للازدهار محلياً وعالمياً".
وأضاف: "تُقدّم هذه البرامج التدريبيّة فرصةً للمُتدرّبين للالتحاق بمعهد أزياء رائدٍ عالمياً، وخوض تجربة ثرية في باريس، بالإضافة إلى التعرّف على نخبةٍ من خبراء القطاع والتعلّم منهم".
وينطلق برنامج "شهادة الأعمال التنفيذية في مجال الأزياء" بصيغتَيْه الحضورية والافتراضية ابتداءً من يونيو 2023، وسيُركّز على تزويد 30 متدرباً بالمهارات العمَليّة اللازمة في مجال تجارة الأزياء، وما يتضمّنه ذلك من مهارات التسويق بقوالبه كافة، ووضع إستراتيجيات الأعمال، والبيع بالتجزئة، والإدارة المالية.
ويتعيّن على المتقدّمين الناجحين في هذا البرنامج حضور ست ساعات من المحاضرات الرقمية على مدى أول أسبوعين، ثم الالتحاق بتدريب حضوري في باريس لمدة ثمانية أيام وتَلِيها ستة أيام في الرياض خلال شهر أكتوبر.
ويعمل المتدربون خلال البرنامج على مشاريع عمليّة مثل وضع خطط الأعمال، أو خطط إطلاق المنتجات؛ وذلك بهدف ممارسة المعرفة والمهارات التي اكتسبوها مُحاوِلين التغلّب على تحديات مبنيّة من أرض الواقع، وتشمل أنشطة البرنامج المحاضرات النظرية وورش العمل وزيارةَ دُور الأزياء، وإتاحة فرصة التعرّف على قادة القطاع، وعرض الأعمال على خبراء المعهد وهيئة الأزياء.
وبخصوص برنامج "تصميم الأزياء" فمن المقرّر أن يُنفَّذ في باريس بحيث سيُقدِّم لـ 24 مصمّماً في مجال الأزياء ومكملاتها، تجربةً ثقافية جديدة، وفرصة سانحة لترسيخ معرفتهم الفنية، ويتعيّن على المتدربين في برنامج التصميم الحضور بموقع المعهد الفرنسي للأزياء لمدة ثلاثة أسابيع لدراسة إنتاج الأزياء العصرية، وتصميم متطلبات ومكملات الأزياء، وذلك ضمن برنامج تدريبي شامل مَبنيٍّ على تقديم المشاريع التصميمية.
وتتضمّن مرحلةُ البحث واستكشافِ المواد، العمل الميداني في المعهد المُختص بالأزياء، وتنفيذ مهام الرسم والتخطيط والطباعة ثلاثية الأبعاد، ويَلِي ذلك مرحلة الإنتاج، وجلسةٌ مخصَّصة للتصميم مع مصمِّمين خبراء، إلى جانب التصوير مع مصوِّرين محترفين.
ويُقدَّم هذا البرنامج المتطوّر من قِبل خبراء في القطاع يتمتعون بخبراتٍ واسعة مع أهم دُور الأزياء في العاصمة باريس، على أن يُمنح المتدربون في نهايته شهادةً من المعهد الفرنسي للأزياء، وذلك بعد تقييم مشاريعهم وملفاتهم المهنية من قِبل مسؤولي المعهد ولجنةٍ من الخبراء.
ويأتي هذان البرنامجان انطلاقاً من حرص هيئة الأزياء على تنفيذ برامج نوعيّة؛ لنقل الخبرات العالمية إلى الكفاءات المحلية، وتوفير تجربة فنية فريدة على أيدي أفضل خبراء صناعة الأزياء والمُمارِسين ذوي الخلفيات القوية في المعهد الفرنسي للأزياء، والذي يُعدُّ أحد الجهات الشهيرة عالمياً في هذا القطاع، ويتمتّع بسِجِلٍّ حافل في تقديم البرامج التدريبية للمصمّمين المَهرة.