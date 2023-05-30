تجربة ثرية بين الرياض وباريس.. فرصة للموهوبين تتيحها "الأزياء" ببرنامجين

ويُقدَّم هذا البرنامج المتطوّر من قِبل خبراء في القطاع يتمتعون بخبراتٍ واسعة مع أهم دُور الأزياء في العاصمة باريس، على أن يُمنح المتدربون في نهايته شهادةً من المعهد الفرنسي للأزياء، وذلك بعد تقييم مشاريعهم وملفاتهم المهنية من قِبل مسؤولي المعهد ولجنةٍ من الخبراء.