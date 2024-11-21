"أمانة الطائف" تطلق مبادرة "المراقب المجتمعي" لرفع نسبة الامتثال وتحسين المشهد الحضري

وفي التفاصيل، يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 والتي تشدد على تمكين المسؤولية الاجتماعية وبناء ثقافة العمل التطوعي وتشجيعه بحكم أنه جانب مهم من جوانب التنمية المستدامة وخصوصًا في تعزيز التنمية الاجتماعية ورفع مستوى جودة الحياة للمواطن والمقيم، إلى جانب اكتساب المتطوعين مهارات جديدة تُنمي قُدراتهم الذاتية وتساعدهم على التواصل الفعّال مع مختلف أفراد المجتمع.