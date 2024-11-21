"أمانة الطائف" تطلق مبادرة "المراقب المجتمعي" لرفع نسبة الامتثال وتحسين المشهد الحضري

نفذت أمانة محافظة الطائف مبادرة "المراقب المجتمعي" وذلك بتوجيه ومتابعة أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، والهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع من خلال فرص تطوعية تطرحها الأمانة لتفعيل دور الرقابة المجتمعية، وذلك ضمن أهدافها لتعزيز التكاملية وتدعيم دور القطاعات الحكومية في خدمة المجتمع وتنمية الموارد الشبابية.
وفي التفاصيل، يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 والتي تشدد على تمكين المسؤولية الاجتماعية وبناء ثقافة العمل التطوعي وتشجيعه بحكم أنه جانب مهم من جوانب التنمية المستدامة وخصوصًا في تعزيز التنمية الاجتماعية ورفع مستوى جودة الحياة للمواطن والمقيم، إلى جانب اكتساب المتطوعين مهارات جديدة تُنمي قُدراتهم الذاتية وتساعدهم على التواصل الفعّال مع مختلف أفراد المجتمع.
وشددت الأمانة عبر بيان أوردته لـ "سبق" على أن هذه المبادرة تأتي تحقيقًا لمستهدفات وزارة البلديات والإسكان الخاصة بالمشاركة المجتمعية وضرورة تفعيلها، حيث يُسهم المتطوعون المشاركون فيها برصد عناصر التشوه البصري بالمباني وكذلك التأكد من شهادة امتثال المباني التجارية والسكنية والتشوهات البصرية الأخرى.
وأقامت أمانة الطائف ورشة عمل للتعريف بالمبادرة ومناقشة آليات الرصد والعناصر المطلوبة منهم والاطلاع على المبادرات الرائدة والمشروعات الحيوية التي تقوم بها الأمانة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتم تسليط الضوء على دور المجتمع في تحسين البيئة المحلية وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة لرفع نسبة الامتثال وتحسين المشهد الحضري.
وتُشكل مبادرة المراقب المجتمعي فرصة لتعزيز التفاعل الإيجابي بين الأمانة والمجتمع المحلي، وتحفيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية وتحسين جودة الحياة في محافظة الطائف.