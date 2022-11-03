بعدما نال الثقة الكريمة.. من هو "طلال المعمر" أمين صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؟

برز اسم "طلال بن عثمان المعمر" هذا الأسبوع، بعد موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، على تعيينه أمينًا عامًّا للصندوق.
وجاء اختيار "المعمر" وفقًا لخلفية اقتصادية كبيرة جمعت بين الخبرة الميدانية والمؤهلات المتخصصة في مجالي المال والتأمين والمخاطر المتعلقة بهما.
وُلد طلال بن عثمان المعمر في 4 مارس 1981، وانتظم في السلك التعليمي مع أقرانه بتفوق حتى نال البكالوريوس في الإدارة المالية عام 2006 من جامعة الملك سعود، ثم غادر إلى بريطانيا للدراسة والزمالة، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة "كارديف" في بريطانيا عام 2010، والزمالة البريطانية للتأمين عام 2015 من معهد تشارترد للتأمين، ثم حاز على الزمالة الأمريكية في إدارة المخاطر عام 2014 من معهد التأمين الأمريكي.
وعاد "طلال المعمر" إلى المملكة، وتولى العديد من المناصب القيادية المهمة؛ فقد عَمِلَ محللًا في "شركة جوانو وبرسكيفيدس السعودية" في الفترة بين 2002 و2005، كما شغل منصب مكتتب أخطار في "الصندوق السعودي للتنمية" بين 2005 و2012، وعمل كمستشار خارجي في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بين 2016 و2017.
وتولى "المعمر" أيضًا منصب مستشار والرئيس التنفيذي لـ"شركة دار التأمين" بين 2016 و2017، ورئيس إدارة المخاطر في شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين "ميدغلف" بين 2012 و2016.
وشغَل أيضًا منصب نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر المؤسسية والأمن السيبراني والسياسات والإجراءات، بالإضافة إلى عمله كنائب لرئيس إدارة المخاطر في شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي" في عام 2020، وكذلك فقد شغل "المعمر" منصب عضوية مجلس الإدارة ورئيس لجنة المخاطر في شركة أسمنت الجوف، قبل أن يقدم استقالته لظروف شخصية في 2/ 2/ 1444 الموافق 29/ 8/ 2022.
وكان طلال بن عثمان المعمر قد أعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة؛ مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لتقديم المزيد من البذل والعطاء للإسهام في رقي وتطوير الصندوق، الذي يشهد رعاية كريمة واهتمامًا كبيرًا في هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.