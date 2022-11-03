بعدما نال الثقة الكريمة.. من هو "طلال المعمر" أمين صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؟

وُلد طلال بن عثمان المعمر في 4 مارس 1981، وانتظم في السلك التعليمي مع أقرانه بتفوق حتى نال البكالوريوس في الإدارة المالية عام 2006 من جامعة الملك سعود، ثم غادر إلى بريطانيا للدراسة والزمالة، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة "كارديف" في بريطانيا عام 2010، والزمالة البريطانية للتأمين عام 2015 من معهد تشارترد للتأمين، ثم حاز على الزمالة الأمريكية في إدارة المخاطر عام 2014 من معهد التأمين الأمريكي.