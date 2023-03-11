"استقرار للمنطقة".. ترحيب أوروبي باتفاق استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

وأضاف البيان، أن تعزيز السلام والاستقرار والحد من التوتر في الشرق الأوسط من الأولويات الرئيسة للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتحاد ما زال على استعدادٍ للانخراط مع جميع الجهات الفاعلة في المنطقة بصورة شاملة وشفافية كاملة.