محليات
"التويجري" تبحث مع مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي تعزيز التعاون الثنائي
على هامش اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف
التقت رئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري بمقر الأمم المتحدة بجنيف بمدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بالأمم المتحدة راميش راجا سنغهام، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.
جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تجري أعمالها حاليًا في جنيف.
وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات لاسيما في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنميتها.