"التويجري" تبحث مع مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي تعزيز التعاون الثنائي

وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات لاسيما في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنميتها.