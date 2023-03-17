بعد 240 يومًا.. الرحّالة الباكستاني يصل إلى مكة مشيًا لأداء مناسك العمرة والحج

وأضاف محمد عمران: أنه "سار على قدميه من دولة باكستان، مرورًا بدولة إيران، بمعدل قطع مسافة 30 كيلومترًا في اليوم الواحد، وأبدأ المشي بعد صلاة الفجر إلى وقت مغيب الشمس، ثم أنام حتى اليوم التالي، ولله الحمد لم أصب بوعكة صحية سوى بعض الجروح في القدمين، وأشعر بسعادة وأنا أسير، ومتشوّق أن أشاهد المسجد الحرام والكعبة المشرفة، وبعد أن انتهيت من دولة إيران توقّفت في الخليج العربي ثم صعدت إلى باخرة ثم أوصلتني إلى دولة الكويت، ومنها حجزت في طائرة إلى الرياض، وبعد ذلك عاودت السير على الأقدام من الرياض، واستغرقت الرحلة 40 يومًا حتى وصلت الآن إلى مكة المكرمة".