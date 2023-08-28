"عين على مستقبلنا".. تطوير الحرس الوطني يبدأ بجولة تعريفية لمنسوبي القطاع الغربي

ضمن سلسة اللقاءات التعريفية التي يقدمها برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني لمنسوبي الوزارة في مختلف القطاعات بالمملكة، استقبل مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن عبدالله بن علي التويجري المدير العام التنفيذي لبرنامج التطوير بالوزارة الدكتور مشعل بن فواز المسعد الذي يقوم بجولة تعريفية للبرنامج في القطاع الغربي.
كما افتتح مساعد الوكيل للقطاع الغربي والمدير العام التنفيذي لبرنامج التطوير المعرض المصاحب للقاء التعريفي، حيث ألقى كلمة استعرض فيها البرنامج وخططه الإستراتيجية وأبرز المنجزات فيه، منوهاً بالدعم اللامحدود الذي يلقاه البرنامج من قبل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني الذي يقود عملية التحول في الوزارة.
بعد ذلك أقام البرنامج عرضاً تقديمياً يشرح من خلاله مواكبة رحلة البرنامج لرؤية المملكة 2030 ومهمته الرئيسية بشكل مفصل تحت عنوان "عين على مستقبلنا" وذلك بهدف رفع الوعي لدى منسوبي القطاع الغربي، والتأكيد على أهمية عملية التحول في وزارة الحرس الوطني وبناء المعرفة بالتوجه الإستراتيجي الحديث للوزارة، مع فهم أعمق لمرحلة تنفيذ مستهدفات التحول ومتطلباته والفوائد المرجو تحقيقها، واختتمت أنشطة الجولة التعريفية بمناقشة العديد من الأسئلة والمقترحات، ثم تم تقديم الدروع والهدايا والتقاط الصور التذكارية.
يذكر أن الجولة التعريفية شهدت حضور عدد من قادة ومنسوبي القطاع الغربي من عسكريين ومدنيين، إضافة إلى المديرين التنفيذيين لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني.