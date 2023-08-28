"عين على مستقبلنا".. تطوير الحرس الوطني يبدأ بجولة تعريفية لمنسوبي القطاع الغربي

بعد ذلك أقام البرنامج عرضاً تقديمياً يشرح من خلاله مواكبة رحلة البرنامج لرؤية المملكة 2030 ومهمته الرئيسية بشكل مفصل تحت عنوان "عين على مستقبلنا" وذلك بهدف رفع الوعي لدى منسوبي القطاع الغربي، والتأكيد على أهمية عملية التحول في وزارة الحرس الوطني وبناء المعرفة بالتوجه الإستراتيجي الحديث للوزارة، مع فهم أعمق لمرحلة تنفيذ مستهدفات التحول ومتطلباته والفوائد المرجو تحقيقها، واختتمت أنشطة الجولة التعريفية بمناقشة العديد من الأسئلة والمقترحات، ثم تم تقديم الدروع والهدايا والتقاط الصور التذكارية.