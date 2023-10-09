"فيصل بن فرحان" يبحث مع "السوداني" تعزيز العلاقات السعودية- العراقية

ونقل الأمير فيصل في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، له، وتمنياتهما للعراق الشقيقة حكومةً وشعباً بالمزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء، فيما حمّله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.