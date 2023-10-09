"فيصل بن فرحان" يبحث مع "السوداني" تعزيز العلاقات السعودية- العراقية

استقبل رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني، الأميرَ فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في القصر الرئاسي بالعاصمة العراقية بغداد.
ونقل الأمير فيصل في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، له، وتمنياتهما للعراق الشقيقة حكومةً وشعباً بالمزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء، فيما حمّله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.