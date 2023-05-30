تحرير المطيري في لبنان.. عملية نوعية على الحدود السورية والخاطفون 7 أشخاص

كشف الجيش اللبناني بعض تفاصيل تحرير المواطن السعودي بمنطقة الهرمل التي تعد أحد معاقل "حزب الله".
وقال الجيش: تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري؛ بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية - السورية، كما تمّ توقيف عددٍ من المتورّطين في عملية الخطف.
وتكشف تفاصيل أن الخاطفين سبعة أشخاص؛ ثلاثة منهم متنكرون بالزي العسكري، اختطفوا #مشاري_المطيري؛ بوساطة سيارتيْن مسروقتيْن.
وهنّأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي؛ الجيش على الجهد الذي بذله للإفراج عن المواطن السعودي، وتوقيف المتورّطين.
كما جدّد التأكيد على ضرورة ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحصول أي تهديد يطول أمن اللبنانيين أو الرعايا الموجودين في البلاد.. وشدّد على حرص السلطات اللبنانية على عودة جميع الرعايا العرب الى البلاد، ومنع أي تهديدٍ يطولهم، إضافة إلى منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عملٍ يهدّد أمن الدول العربية وسلامتها.
وكان وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي؛ قد أكّد أمس الإثنين، أن القوى الأمنية تتابع قضية السعودي المختطف، مشدداً على أن هذه الجريمة تمسُّ علاقة لبنان مع الدول العربية والأشقاء.
كما أوضح في حينه أن هاتف المخطوف رُصد في أكثر من منطقة بالعاصمة بيروت، إلا أنه نفى رصد إشارة هاتف على طريق منطقة البقاع أو في الضاحية الجنوبية، وفق ما أُشيع سابقاً.
من جهتها، أعلنت السفارة السعودية لدى لبنان، في بيان لها، مساء أمس، تلقيها بلاغاً من ذوي أحد المواطنين الذي فُقد الاتصال به فجر يوم الأحد 28 مايو 2023.