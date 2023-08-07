مدير النقل والخدمات اللوجستية بمكة يكشف مراحل الإنجاز في طريق الشميسي- الكر

كشف مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد بن سباح العتيبي، عن مراحل مشروع طريق الشميسي- الكر الذي يبلغ طوله 65 كيلومتراً، ويتصل بالطريق الدائري الخامس لمدينة مكة المكرمة، مؤكداً أن وتيرة العمل على إنجاز الطريق لم تتوقف، وأن الهيئة الملكية ستتولى تنفيذ ما يقارب 39 كيلومتراً من الطريق الواقع داخل النطاق العمراني للعاصمة المقدسة.
وتفصيلاً، قال "العتيبي": "مسار طريق الشميسي- الكر الذي يبلغ طوله 64.7 كم، يتصل بالطريق الدائري الخامس لمدينة مكة المكرمة ليشكل الضلع الجنوبي منه، بالإضافة إلى ربطه المحاور الرئيسية المتمثلة في طريق جدة- مكة المكرمة القديم، مع طريق الهدا- الكر مروراً بالتقاطع مع طريق الأمير محمد بن سلمان، وكل ذلك يصب في تسهيل حركة المرور داخل العاصمة المقدسة مع خدمة مخططات ولي العهد المجاورة للطريق".
وأضاف: "لم يتوقف العمل على المشروع، بل يتم العمل على إنجازه على عدة مراحل؛ فالمرحلة الأولى منه البالغ طولها 7 كلم تم الانتهاء من تنفيذها والطريق مفتوح لحركة السير، فيما تم إنجاز نسبة 11% من المرحلة الثانية التي يبلغ طولها 2.60 كم، والمرحلة الثالثة فقد أُنجز من طولها البالغ 9.9 كم نسبة 77%، والمرحلة الرابعة والتي تتضمن تنفيذ جسر وادي عرنة بطول (360م) من إجمالي طولها البالغ 2.4 كم فقد تم إنجاز نسبة 71%".
وختم تصريحه بقوله: "ستتولى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بحكم الاختصاص استكمال المراحل المتبقية من المشروع بطول 39 كم؛ لكونها تقع داخل النطاق العمراني لمدينة مكة".