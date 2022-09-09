"التليدي": ميليشيا الحوثي تؤكد كل يوم أنها ماضية في تنفيذ المشروع الإيراني

وأضاف: "ولعل افتعالهم أزمة الوقود، والاستعراضات العسكرية (الكرتونية)، ولقاء متحدثهم مع علي أكبر ولايتي في طهران، هي رسائل جديدة تؤكد للعالم استمرار هذه الميليشيات في تعنتها، ورفض التفاعل مع كل الدعوات الخيرة لإنهاء الأزمة اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني الذي أصبح اليوم أكثر وعيًا بمزاعم وأكاذيب الحوثيين الذين هم السبب الرئيسي في معاناته".