القيادة تُعزِّي أمير الكويت في وفاة الشيخ فواز سلمان عبدالله العلي المالك الصباح

وقال سمو ولي العهد: "تلقيتُ نبأ وفاة الشيخ فواز سلمان عبدالله العلي المالك الصباح -رحمه الله-؛ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحرَّ التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب" .