"السراني" يوجّه بزيادة عدد مقاعد القبول بجامعة طيبة والفروع بالمحافظات.. في تخصصات عدة

وجّه رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، بزيادة عدد مقاعد القبول بالجامعة والفروع بالمحافظات في عدد من التخصصات النوعية وترقية قبول مَن تم استدعاؤهم في الدفعة الأولى.
من جهة ثانية أعلنت جامعة طيبة عن قبول الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المتقدّمين على الترشيح للقبول في برامج الجامعة الأكاديمية بالمدينة المنورة والفروع بالمحافظات، وذلك ابتداءً من يوم غد الأربعاء ١٩ محرم ١٤٤٤هـ، وترقية قبول مَن تم قبولهم في الدفعة الأولى.
وأكّد عميد القبول والتسجيل بجامعة طيبة الدكتور رياض اللهيبي، أن قبول الدفعة الثانية إلكترونيًّا وترقية قبول مَن تم استدعاؤهم في الدفعة الأولى تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، والتي شددت على تطبيق الخطط والآليات المعتمدة لقبول الطلاب والطالبات المتقدمين على الترشيح بالجامعة للعام الجامعي ١٤٤٤هـ وفق المقاعد الشاغرة التي تضمن رفع نسبة شفافية وعدالة القبول.
وأضاف: توجيه رئيس الجامعة أتى في زيادة عدد المقاعد في التخصصات النوعية التي تمثّلت في التخصصات الصحية والهندسية والعلمية وتخصصات إدارة الأعمال والكليات التطبيقية؛ وذلك لزيادة فرصة القبول لدى الطلاب والطالبات في البرامج والتخصصات التي تلبي احتياج سوق العمل والمتوافقة مع قرارات مجلس شؤون الجامعات.
وأردف "اللهيبي": آليات وخطوات القبول بالجامعة تتم إلكترونيًّا، ولا تستدعي حضور المتقدمين إلى الجامعة، ويأتي قبول الدفعة الثانية بشكل مباشر دون الحاجة إلى تأكيد القبول وفق ترتيب الرغبات التي تم تأكيدها من قبل المتقدمين.
وذكر أن العمادة تتيح لجميع المتقدمين والمتقدمات فرصة تقديم طلب إخلاء الطرف من الجامعة، متمنيًا لأبنائه المقبولين من الطلبة والطالبات دوام التوفيق والنجاح.