"السراني" يوجّه بزيادة عدد مقاعد القبول بجامعة طيبة والفروع بالمحافظات.. في تخصصات عدة

وأكّد عميد القبول والتسجيل بجامعة طيبة الدكتور رياض اللهيبي، أن قبول الدفعة الثانية إلكترونيًّا وترقية قبول مَن تم استدعاؤهم في الدفعة الأولى تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، والتي شددت على تطبيق الخطط والآليات المعتمدة لقبول الطلاب والطالبات المتقدمين على الترشيح بالجامعة للعام الجامعي ١٤٤٤هـ وفق المقاعد الشاغرة التي تضمن رفع نسبة شفافية وعدالة القبول.