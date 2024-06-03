جمعية محترفي الاستدامة: تطبيقات القطاع بالسعودية تواجه تحديات وبحاجة لمنظمة مهنية رسمية

وتفصيلاً، تستعرض الجمعية خلال مشاركتها في المعرض برامجها وأهدافها التي تسعى إلى تعزيز الوعي والتوجيه المهني في مجال التوازن البيئي والاستدامة في السعودية، وتعزيز العمل المهني رفيع المستوى والمعترف به دوليًّا في هذا المجال، من خلال توفير بيئة رسمية ومهنية للمحترفين، وإقامة الدورات، وإنشاء مجتمع مزدهر من الاستدامة مجهز بالمعرفة والموارد ومحترفي والاتصالات اللازمة؛ لدفع التغيير الإيجابي نحو مستقبل أكثر استدامة.