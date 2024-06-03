جمعية محترفي الاستدامة: تطبيقات القطاع بالسعودية تواجه تحديات وبحاجة لمنظمة مهنية رسمية

تشارك جمعية محترفي الاستدامة السعودية في المعرض والمؤتمر الدولي للبناء المستدام تحت شعار "البناء المستدام في ضوء رؤية 2030 وبرامجها"، في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، الذي يستمر لمدة أربعة أيام.
وتفصيلاً، تستعرض الجمعية خلال مشاركتها في المعرض برامجها وأهدافها التي تسعى إلى تعزيز الوعي والتوجيه المهني في مجال التوازن البيئي والاستدامة في السعودية، وتعزيز العمل المهني رفيع المستوى والمعترف به دوليًّا في هذا المجال، من خلال توفير بيئة رسمية ومهنية للمحترفين، وإقامة الدورات، وإنشاء مجتمع مزدهر من الاستدامة مجهز بالمعرفة والموارد ومحترفي والاتصالات اللازمة؛ لدفع التغيير الإيجابي نحو مستقبل أكثر استدامة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد الصرف، مؤسس ورئيس جمعية محترفي الاستدامة في السعودية، أن مشاركة الجمعية تأتي لإيجاد منصة لمحترفي الاستدامة في السعودية؛ للالتقاء وتبادل المعرفة والتعاون نحو مستقبل أكثر استدامة. كما تلتزم الجمعية بتعزيز الممارسات المستدامة، وزيادة الوعي.
وأضاف بأن تطبيقات الاستدامة في السعودية تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك النقص العام في الوعي حول ممارسات ومعايير الاستدامة، إضافة إلى عدم وجود منظمة مهنية رسمية لدعم العاملين في هذا المجال.
وعلى الرغم من وجود متخصصين مهتمين بتعزيز الاستدامة إلا أنهم لا يملكون حاليًا جمعية مهنية لتسهيل التواصل، أو وضع المعايير، أو بناء شراكات عالمية.
وأشار إلى أن الجمعية غير ربحية، وهي في مرحلة تسعى للحصول على الدعم من الوزارات الحكومية، التي تهتم بتعزيز ونجاح مبادرات الاستدامة، وتحقيق رؤية السعودية 2030.