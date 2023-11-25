بالتزامن مع اختيار الفائز بإكسبو 2030.. وزارة الإعلام تقيم النسخة الدولية الثانية من "واحة الإعلام" في باريس

وتعد هذه النسخة الدولية الثانية من "واحة الإعلام" بعد النسخة الأولى التي أقامتها الوزارة في نيودلهي، بالتزامن مع مشاركة السعودية في القمة الـ(18) لقادة مجموعة العشرين في الهند 9 و10 سبتمبر 2023م، كما تعتبر النسخة الخامسة من الواحة بشكل عام.