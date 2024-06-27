أمير الرياض يؤدّي صلاة الميت على والدة الأمير منصور بن سعود ووالدة الأمير خالد بن عبدالله

وأدّى الصلاةَ معه الأميرُ منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن فهد بن سعد، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير مشعل بن عبدالله بن جلوي، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير يوسف بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي محافظ الدرعية، والأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، والأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن جلوي، والأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن جلوي.