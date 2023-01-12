"فاطمة آل الحارث" مبادرة المرأة الريفية.. نموذج مشرف للسيدة السعودية بمبادراتها الوطنية

خلال جولتها في أركان مهرجان الحمضيات، بالمواطنة فاطمة آل الحارث -صاحبة مبادرة المرأة الريفية- التي أوضحت أن المبادرة تتلخص في تقديم شتلات ذات جودة عالية لأصناف منتقاة من الحمضيات؛ مثل البرتقال أبو صرة، واليوسفي الكلمنتينا، والليمون الأضاليا، مشيرةً إلى أنها وزعت من خلال ركن مبادرة المرأة الريفية الخاص خلال اليوم الأول للمهرجان أكثر من 100 شتلة حمضيات مختلفة النوع، إضافة إلى تقديم عشرات الهدايا المتنوعة من منتجات زراعية ونحوها لزوار المهرجان.