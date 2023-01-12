"فاطمة آل الحارث" مبادرة المرأة الريفية.. نموذج مشرف للسيدة السعودية بمبادراتها الوطنية

تتمازج العطاءات وتتبادر الصور نحو نماذج وطنية تبذل ما تستطيع في سبيل الإسهام في نمو الوطن وازدهاره، وكنموذج مشرف للسيدة السعودية بمبادراتها الوطنية منذ عدة سنوات؛ ومنها مبادرة المرأة الريفية لخدمة مشروع التنمية الزراعية بالمنطقة، بتقديم شتلات زراعية ذات جودة عالية لزائري مهرجان الحمضيات بنجران من مزارعي وأبناء المنطقة.
خلال جولتها في أركان مهرجان الحمضيات، بالمواطنة فاطمة آل الحارث -صاحبة مبادرة المرأة الريفية- التي أوضحت أن المبادرة تتلخص في تقديم شتلات ذات جودة عالية لأصناف منتقاة من الحمضيات؛ مثل البرتقال أبو صرة، واليوسفي الكلمنتينا، والليمون الأضاليا، مشيرةً إلى أنها وزعت من خلال ركن مبادرة المرأة الريفية الخاص خلال اليوم الأول للمهرجان أكثر من 100 شتلة حمضيات مختلفة النوع، إضافة إلى تقديم عشرات الهدايا المتنوعة من منتجات زراعية ونحوها لزوار المهرجان.
وأشارت إلى أن المبادرة مستمرة حتى آخر أيام المهرجان، وأن المبادرة القادمة لها تتمثّل في زراعة شتلات لحمضيات مختلفة في المتنزهات والحدائق العامة بالتعاون والشراكة مع الجهات المختصّة، متطلّعة إلى تبنّي مبادرتها من قبل سيدات المنطقة.