فيديو.. حديث جانبي بين ولي العهد وأمين عام الأمم المتحدة في قمة باريس

رصدت عدسات المصورين حديثًا جانبيًا بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال فعاليات قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى مقر انعقاد قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في العاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم.
وتستضيف فرنسا، اليوم وغدًا، القمة الدولية "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة قادة دوليين.
وتسعى القمة إلى تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب في مواجهة تغير المناخ، والأزمات العالمية، إضافة إلى مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأزمة الديون، والتمويل المبتكر، والضرائب الدولية، وحقوق السحب الخاصة "SDRs".