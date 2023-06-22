فيديو.. حديث جانبي بين ولي العهد وأمين عام الأمم المتحدة في قمة باريس

رصدت عدسات المصورين حديثًا جانبيًا بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال فعاليات قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس.