فرص عقارية ترسخت عوائدها.. "السعدون" تعلن عن مزاد "الأصالة" بالرياض

تقيم شركة السعدون مزادها "الأصالة"؛ لبيع فرص عقارية متنوعة بالرياض، حيث تحمل الفرص العقارية المدرجة بالمزاد ريعاً وعوائد ترسخت إيراداتها عبر سنين؛ موفرةً معايير الاستثمار الآمن والمستدام.
ويحتوى المزاد على أكثر من 30 فرصة عقارية من عمائر تجارية وفندقٍ وأراضٍ سكنية بالرياض وأراضٍ زراعية بالمزاحمية؛ تصل مساحتها إلى 540644م2؛ حيث يُقام المزاد بقاعة "ألف ليلة وليلة" بجوار جامع الراجحي، يوم الإثنين 27 /2/ 2023م بعد صلاة العصر مباشرة.
ويمكن للراغبين في الانضمام إلى المزاد مطالعة كُتيبه عبر الرابط الآتي: https://drive.google.com/file/d/1sH2LWmsmeAlop9Z3LxUjm7hC5ltOiLio/view?usp=share_link، أو الاستفسار من خلال: (0555259495)، و(920003852).