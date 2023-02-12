فرص عقارية ترسخت عوائدها.. "السعدون" تعلن عن مزاد "الأصالة" بالرياض

ويحتوى المزاد على أكثر من 30 فرصة عقارية من عمائر تجارية وفندقٍ وأراضٍ سكنية بالرياض وأراضٍ زراعية بالمزاحمية؛ تصل مساحتها إلى 540644م2؛ حيث يُقام المزاد بقاعة "ألف ليلة وليلة" بجوار جامع الراجحي، يوم الإثنين 27 /2/ 2023م بعد صلاة العصر مباشرة.