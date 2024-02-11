"سعود بن مشعل" يزور مقر هيئة تطوير مكة بمقرها في جدة

ويتمّ إعداد خطط تطوير المحافظات الخمسية من خلال ترتيب أولويات المشروعات، بما يتناسب مع احتياجات وأولويات التنمية في المحافظات، وتحديد متطلبات التمويل والميزانيات الإضافية المطلوبة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وكذلك توجيه الجهات المالكة لها بإعادة ترتيب أولوياتها للمشروعات التنموية في المحافظات، وأخيرًا إبداء المرئيات حيال خطة التطوير الخمسية.