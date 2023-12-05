في بيان مشترك.. تشديد سعودي-قطري على ضرورة وقف العمليات العسكرية بالأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي

انطلاقًا من الروابط التاريخية الراسخة، والعلاقات الأخوية التي تجمع بين قيادتَي المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وشعبَيهما الشقيقَين، وتعزيزًا للعلاقات الثنائية بينهما، وما حققته الزيارات الأخوية المتبادَلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، من نتائج إيجابية، أسهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين، وتأسيسًا على النتائج المثمرة للاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي-القطري، المنعقد بدولة قطر بتاريخ 5 / 5 / 1443هـ، الموافق 9 / 12 / 2021 م، وتلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بزيارة رسمية لدولة قطر بتاريخ 21 / 5 / 1445هـ، الموافق 5 / 12 / 2023 م.