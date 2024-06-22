لأول مرة بعد 19 عامًا من تأسيس الكلية.. "جامعة حائل" تتيح التحويل لـ "كلية الطب" بشروط

وكان رئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف، حرص على أن يتاح للطالب أو الطالبة التحويل بين جميع كليات وأقسام الجامعة المختلفة دون استثناء أي كلية، على أن تضع كل كلية شروطًا تراها مناسبة، بما يضمن جودة العملية الأكاديمية بها، وبما يعزز تميز خريجيها.