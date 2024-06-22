لأول مرة بعد 19 عامًا من تأسيس الكلية.. "جامعة حائل" تتيح التحويل لـ "كلية الطب" بشروط

لأول مرة منذ 19 عامًا، أتاحت جامعة حائل، التحويل لكلية الطب، حيث لم يسبق أن أتاحت الجامعة التحويل للكلية من كليات الجامعة.
وحددت الجامعة في منشور لحساب عمادة القبول والتسجيل، إتاحة التحويل لكلية الطب لطلاب كلية طب الأسنان وكلية الصيدلة وكلية التمريض فقط.
واشترطت كلية الطب على الراغبين بالتحويل لها من كلية طب الأسنان وكلية الصيدلة معدلاً لا يقل 3.75 من 4 وبمقاعد خمسة فقط من الطلاب وأخرى مماثلة من الطالبات، فيما اشترطت على الراغبين بالتحويل لها من كلية التمريض 3.85 من 4 ولخمسة مقاعد من الطلاب وخمسة من الطلبات وذلك لطلبة دفعة 2022 و2023 فقط.
واشترطت الكلية أيضًا على الراغبين بالتحويل لها: اجتياز معايير التقييم والمفاضلة التي ستُجرى بالكلية، وكذلك اجتياز الفحص الطبي، فيما أضافت شرطًا إضافيًا لدفعة 2022 وهو اجتياز جميع مقررات السنة الثانية من التخصص.
وكان رئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف، حرص على أن يتاح للطالب أو الطالبة التحويل بين جميع كليات وأقسام الجامعة المختلفة دون استثناء أي كلية، على أن تضع كل كلية شروطًا تراها مناسبة، بما يضمن جودة العملية الأكاديمية بها، وبما يعزز تميز خريجيها.
ويمكن للطالب أو الطالبة الاطلاع على معايير التحويل لجميع كليات وتخصصات الجامعة عبر الرابط: