"روش السعودية" ووزارة الصحة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز البحوث السريرية والأدلة العلمية

وأوضح مدير عام شركة روش العربية السعودية المحدودة الدكتور عبدالرحمن صبرا، أن البحوث السريرية وتوليد الأدلة العلمية تعد ركيزة أساسية لمستقبل الرعاية الصحية في المملكة، مشيرًا إلى أن "هذه الشراكة مع وزارة الصحة تمثل خطوة مهمة في مسيرة التزامنا بتوطين الابتكار وتعزيز مهارات الكوادر الصحية الوطنية، بما يضمن تمكين المرضى من الحصول على أحدث العلاجات وأكثرها فاعلية، ونحن فخورون بالمشاركة في بناء إطار مستدام للتميّز البحثي".