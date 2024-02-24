"المحامي القرني": لا يحق منع الجار أو غيره من إيقاف سيارته أمام المنزل.. وللمتضرر الاتصال بالمرور

وأضاف في حديث لبرنامج "mbc في أسبوع" بخصوص ركن السيارات أمام المنازل: "لا يحق منع الجار أو غيره من الوقوف أمام المنزل؛ لأن صك العقار حق ملكية حسب المحدد فيه من مساحات وأطوال؛ وبالتالي الوقوف أمام المنزل فيما هو خارج عن الحدود الموثقة في الصك يعتبر حقًّا عامًّا".