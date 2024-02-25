السفارة الأمريكية تتفاعل مع فوز "بسكادور" بـ"كأس السعودية" بصورة للسفير: جاء من صحراء نيو مكسيكو للمملكة

تفاعلت السفارة الأمريكية بالرياض مع سباق الخيل "كأس السعودية" معلقة على مشاركة السفير مايكل راتني.
وقالت السفارة اليوم الأحد عبر حسابها في "إكس" تعليقًا على صورة للسفير من السباق: السفير الأمريكي #مايكل_راتني: من صحراء نيو مكسيكو وصولاً إلى صحراء المملكة العربية السعودية، تهانينا لسينيور بوسكادور وفريقه على الفوز بكأس السعودية! لقد تمكن من التقدم من الخلف إلى الأمام ليحقق الفوز.
وتابعت: إنه لأمر رائع أن نرى أشخاصًا من جميع أنحاء العالم يشاركون حبهم لسباق الخيل في #كأس_السعودية لهذا العام.
يُذكر أنه وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، حفل سباق "كأس السعودية"، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.
وبعد نهاية السباق توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى منصة التسليم، حيث تشرف الرعاة بالسلام على سمو ولي العهد.
وقدم سمو ولي العهد التهنئة لشرف الحريري مالك الجواد سينيور بسكادور، حيث رفع كأس السعودية فائزًا بالسباق.
كما قدم سمو ولي العهد التهنئة لمدرب الجواد حمد آل رشيد، والخيال جونيور ألفاردو، اللذين تسلما مجسم حصان، وخوذة الخيال.