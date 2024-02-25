السفارة الأمريكية تتفاعل مع فوز "بسكادور" بـ"كأس السعودية" بصورة للسفير: جاء من صحراء نيو مكسيكو للمملكة

وقالت السفارة اليوم الأحد عبر حسابها في "إكس" تعليقًا على صورة للسفير من السباق: السفير الأمريكي #مايكل_راتني: من صحراء نيو مكسيكو وصولاً إلى صحراء المملكة العربية السعودية، تهانينا لسينيور بوسكادور وفريقه على الفوز بكأس السعودية! لقد تمكن من التقدم من الخلف إلى الأمام ليحقق الفوز.