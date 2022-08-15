دراسة "فهد الطبية".. 70% نسبة الالتزام بأدوية الرعاية التلطيفية

كشفت دراسة حديثة أن نسبة الالتزام الجيد بأدوية الرعاية التلطيفية بلغت 70.2٪، في حين بلغت نسبة قلة الالتزام 29.8٪؛ حيث صنف إلى قسمين قلة التزام غير مقصود ومتعمد.
وأوضحت الدراسة التي أعِدّت من قبل فريق بحثي في "مدينة الملك فهد الطبية"؛ أن قصور الالتزام غير المقصود غالبًا يكون نتيجة لضعف الذاكرة أو الفهم، بينما تعود أسباب قصور الالتزام المتعمد إلى مشاكل قد تحدث كنتيجة مباشرة لتناول الأدوية مثل "التفاعلات الدوائية السلبية".
أشارت نتائج الدراسة إلى أن المستوى العام للالتزام بالأدوية في مرضى الرعاية التلطيفية كان معتدلاً إلى جيداً.
وقال رئيس الفريق البحثي لهذه الدراسة الدكتور الصيدلاني وليد الشهري، أن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو العثور على الأسباب الكامنة وراء عدم الالتزام بالأدوية؛ حتى نتمكن من تحديد الحلول المناسبة وتقليل أي عقبة قد تؤدي إلى عدم الالتزام.
وأضاف د. الشهري أن الفائدة العلاجية والنتائج الصحية المرجوة قد تتأثر بسبب عدم الالتزام بالأدوية، خاصة بين المرضى الذين يعانون من أمراض متقدمة في عيادة الرعاية التلطيفية.
وأكدت الدراسة التي شارك فيها الصيدلاني الإكلينيكي محمد المطيري والصيدلاني حسن الشخص والصيدلانية أخصائية الأبحاث رزان أورفلي، أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتصميم تقنيات جديدة لزيادة الالتزام بالأدوية في مرضى الرعاية التلطيفية.