دراسة "فهد الطبية".. 70% نسبة الالتزام بأدوية الرعاية التلطيفية

وأوضحت الدراسة التي أعِدّت من قبل فريق بحثي في "مدينة الملك فهد الطبية"؛ أن قصور الالتزام غير المقصود غالبًا يكون نتيجة لضعف الذاكرة أو الفهم، بينما تعود أسباب قصور الالتزام المتعمد إلى مشاكل قد تحدث كنتيجة مباشرة لتناول الأدوية مثل "التفاعلات الدوائية السلبية".