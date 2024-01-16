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أمير الباحة يطلق مشروع إعداد المخطط الإقليمي للمنطقة والمخططات المحلية للمحافظات
إسناد تنفيذه إلى مكتب استشاري عالمي متخصص في مجالات التخطيط الحضري
أطلق الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، مشروع إعداد المخطط الإقليمي لمنطقة الباحة والمخططات المحلية للمحافظات، والذي تم إسناد تنفيذه إلى أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في مجالات التخطيط الحضري.
ويهدف المشروع إلى إعداد دراسات تخطيطية شاملة لتطوير منطقة الباحة ومحافظاتها، بما يتواءم مع الأهداف والرؤى والاستراتيجيات الوطنية، ويعزز من الميز النسبية والهوية التي تتمتع بها المنطقة، ضمن منظومة عمل متكاملة تشمل مختلف القطاعات الحكومية لتحقيق تنمية متكاملة تضمن جودة حياة سكان المنطقة تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.