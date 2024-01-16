أمير الباحة يطلق مشروع إعداد المخطط الإقليمي للمنطقة والمخططات المحلية للمحافظات

ويهدف المشروع إلى إعداد دراسات تخطيطية شاملة لتطوير منطقة الباحة ومحافظاتها، بما يتواءم مع الأهداف والرؤى والاستراتيجيات الوطنية، ويعزز من الميز النسبية والهوية التي تتمتع بها المنطقة، ضمن منظومة عمل متكاملة تشمل مختلف القطاعات الحكومية لتحقيق تنمية متكاملة تضمن جودة حياة سكان المنطقة تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.