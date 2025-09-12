ضربات أمنية متزامنة تُسقط مروّجين ومهرّبين وتُحبط تهريب كميات من المخدرات

وفي منطقة حائل، أوقفت مكافحة المخدرات مواطنًا كان يروّج مادة الحشيش المخدر، وتم التعامل معه وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وأحيل إلى الجهات المختصة.



وعلى الشريط الحدودي في منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة محاولة تهريب 40 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، حيث تم القبض على مخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وسُلّما مع المضبوطات لجهة الاختصاص.



وفي منطقة جازان، تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر من إحباط تهريب 70 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، كما ضبطت أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهم 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وقد استُكملت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا إلى الجهات المختصة.



كما أحبطت دوريات الأفواج الأمنية في محافظة الدائر بجازان تهريب 102 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وتم تسليم الكمية المضبوطة لجهة الاختصاص، في إطار التنسيق الأمني المستمر لمكافحة تهريب المواد المخدرة عبر الحدود الجنوبية.



وتؤكد الجهات الأمنية استمرار حملاتها الأمنية في جميع مناطق المملكة للتصدي لمحاولات ترويج وتهريب المخدرات، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة من خلال الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو عبر الرقم الموحد لبلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.