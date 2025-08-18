مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تشارك في فعاليات الدورة 89 من أعمال المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات

وتأتي مشاركة المكتبة تفعيلا لدورها الثقافي الذي يصبو إلى تحقيق التنمية الثقافية المستدامة، والتأكيد على دورها كصناعة مستقبلية للأجيال المقبلة، كذلك كونها عضوا بالاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات والمعلومات (IFLA) الجدير بالذكر أن برنامج المؤتمر الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات – إفلا 2025، يتضمن العديد من الفعاليات التي تجمع أكثر من 3500 مشارك من أكثر من 120 دولة، وذلك لمناقشة أحدث التوجهات في قطاع المكتبات والمعلومات،والابتكار والتقنيات الحديثة وقد شاركت المكتبة لمرات كثيرة من قبل في معظم فعاليات هذا المؤتمر وجلساته المتنوعة.